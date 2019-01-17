/ Заболеваемость гриппом и ОРВИ вновь растет в регионе

Уровень заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 7%.

В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 7 по 13 января было зарегистрировано 18 850 случаев заболеваний. Это превысило показатель предыдущей недели на 2,3 раза.

Как отмечает Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, рост заболеваемости после каникул — традиционный. Он наблюдается во всех возрастных группах в каждом районе области.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа, А и В, в том числе гриппа пандемического, А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов. — сообщает пресс-служба ведомства.

Если вы или ваш ребенок чувствуете недомогание или проявление признаков заболевания, лучше всего остаться дома, чтобы не подвергать риску заболевания других людей, а также вызвать врача и не заниматься самолечением.