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/ В Челябинской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Челябинской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

Тем не менее, в нескольких районах карантин будет сохранен.
сегодня в 12:43
  |  Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 10 неделе 2019 года снизилась на 33% по сравнению с прошлой неделей. Показатели упали среди всех групп населения: взрослое население на 44%, школьники — 26%, дети от 3 до 6 лет — 30%, дети до 2 лет — 32%. На Южном Урале уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 22,5%. Карантин на территории региона отменен. Это решение было принято на оперативном штабе по профилактике гриппа.

Тем не менее, в пяти муниципальных образованиях области отмечен рост заболеваемости, еще в 11 — превышен эпидпорог. Из-за этого, несмотря на отмену, карантина в регионе, некоторым районам рекомендовано придерживаться профилактических мероприятий.

В связи с сохранением циркуляции вирусов гриппа, в том числе пандемического, А H1N1/pdm, проведение карантинных мероприятий в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, введенных постановлением постановлением Главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 23.01.2019 г. № 1, продолжено до особого распоряжения. — сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области.

Карантин продлится в Октябрьском, Чесменском, Пластском, Аргаяшском, Кунашакском, Карталинском, Верхнеуральском, Агаповском, Катав-Ивановском, Саткинском, Коркинском муниципальных районах, Чебаркульском, Златоустовском, Верхнеуфалейском и Миасском городских округах, пока уровень заболеваемости не опустится ниже эпидпорога.

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