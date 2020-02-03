Забили ножом и выбросили с четвертого этажа: суд вынес приговор южноуральцам, которые убили знакомого

Жестокую расправу они устроили из-за личной неприязни.

Послушать 00:00

Челябинский областной суд вынес приговор трем южноуральцам, которые жестоко расправились со своим знакомым. Двое признаны виновными в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Третий соучастник — в пособничестве в совершении убийства.

В октябре 2018 года трое молодых людей 18-19 лет были в гостях у своего приятеля и его сожительницы в поселке Первомайский. Между ними произошел конфликт, в результате которого трое нанесли потерпевшему множественные ножевые ранения. Затем они скинули его из окна четвертого этажа.

«На улице соучастники продолжили наносить потерпевшему телесные повреждения, оттащили его к гаражам и там также нанесли ранения. В результате указанных действий потерпевший скончался на месте преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Девятнадцатилетнему организатору убийства суд назначил 12 лет колонии строгого режима. Двоим другим назначено по пять и семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.