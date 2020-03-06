Неизвестный с ножом напал на челябинку в Парковом

Целью мужчины было ограбление.

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В микрорайоне «Парковый» в Челябинске около 8:30 утра 4 марта произошло разбойное нападение на женщину. Неизвестный мужчина, на вид около 30-35 лет, с запахом перегара, с ножом в руках напал женщину, отобрал мобильный телефон и имеющиеся деньги. При этом, сумку пострадавшей он вернул.

По признанию самой пострадавшей в социальной сети, на её лице и руках остались порезы. После нападения челябинка обратилась к случайному прохожему за помощью: она попросила вызвать полицию, — но получила отказ.

«И еще хочу обратиться к тому мужчине, к которому после произошедшего я подошла с окровавленными руками и лицом с просьбой вызвать полицию, который просто прошел мимо. Если вы читаете этот пост, желаю вам, чтоб мимо вас так же прошли мимо, когда вы будете нуждаться в помощи!», — написала в одном из городских сообществ потерпевшая.

В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что общий ущерб составил около 13 тысяч рублей, а нападавшего сейчас разыскивает полиция.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что максимальная санкция по данной статье подразумевает лишение свободы на срок до 10 лет.