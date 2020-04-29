Челябинец, убивший месячного сына, отправится под суд

Завершено расследование уголовного дела.

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, убившего своего месячного ребенка.

«29-летнего житель областного центра, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в СК РФ.

Инцидент произошел вечером 19 декабря в одном из домов Ленинского района Челябинска. Пьяного мужчину раздражало, что его месячный сын постоянно плакал и кричал. И чтобы ребенок перестал это делать, он несколько раз ударил младенца, а затем и вовсе бросил на пол с высоты своего тела. Малыш скончался от полученных травм.

Теперь судьбу мужчины будет решать суд, куда уголовное дело направлено для рассмотрения по существу. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.