«Забег за облака» на Таганае в любом случае состоится

Лишь немного поменяется его формат.

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Каждый год в национальном парке «Таганай» проходит беговой марафон «Забег за облака». В нем участвуют сотни людей.

Нынешний год и пандемия коронавируса повлияли на все вокруг. Но в нацпарке «Таганай» заверили, что забег в любом случае состоится. Только немного в ином формате.

«Для их преодоления организаторы предлагают два варианта. Тренировка со свободным стартом состоится 29 августа. Ее участники регистрируются и как посетители „Таганая“. На дистанции марафонцев ждут пункты питания. Другой вариант — онлайн-забег. Заявиться на него можно с 30 августа до 30 сентября, а затем, пробежав положенные горные километры, отправить трек и результаты и получить памятную медаль», — сообщили в администрации национального парка.

Для всех участников будут подготовлены трассы на 12, 30 и 42 километра. И по традиции, они будут проложены по красивейшим местам «Таганая».