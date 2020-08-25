Нацпарку «Таганай» помогут организовать доступную среду для людей с ограниченными возможностями

Несколько добровольцев из Самары прибудут с волонтерской группой на экспедицию.

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Волонтеры из Самары приехали помочь сотрудником национального парка «Таганай». Добровольцы прибыли на две недели, все это время они будут оказывать помощь в хозяйственных работах, а также ухаживать за лесными культурами.

«Среди 26 добровольцев есть особые, но это как раз тот случай, когда ограниченные возможности здоровья не становятся препятствием, и ребята почти наравне со всеми участвуют в общих делах», — сообщают сотрудники нацпарка.

Кроме того, по итогу визита национальный парк получит рекомендации по организации доступной среды. Часть из предложений реализуют уже в ближайшее время.