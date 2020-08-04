В нацпарке «Таганай» появится второй трап на Двуглавую сопку

Работы планируют закончить уже этой осенью.

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В национальном парке «Таганай» приступили к строительству еще одного трапа на Двуглавую сопку. Это необходимо для того, чтобы защитить склон сопки от вытаптывания. Начать строительство собираются уже 5 августа.

Рабочим пришлось нести наверх по 201 ступени все материалы для строительства. Приблизительно они подняли 25 тонн металлоконструкций.

«Возможность смонтировать две новые секции для подъёма на Двуглавую сопку у нас появилась, благодаря национальному проекту „Экология“, куда „Таганай“ был включён в числе 8 особо охраняемых территорий России. Кроме того, в рамках этого проекта в двух туристических приютах построены сервисные центры, обустраивается новая тропа к Большой Каменной реке и строится эколого-туристический центр „Здесь Европа встречается с Азией“ в урочище Семибратка. Реализация проектов продлится до 2024 года, и наша задача — показать результат в виде определённого количества посетителей», — делится планами директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Строительство второго трапа продлится несколько месяцев. Завершить работы планируют к 1 октября. Ступеней, ведущих на вершину сопки, к концу строительства, будет уже 752.