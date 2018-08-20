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Больше тысячи семей получат гуманитарную помощь от южноуральцев

Груз, собранный в Челябинской области, отправили в Забайкалье.
сегодня в 18:02
  |  Общество

Почти месяц на Южном Урале собирали гуманитарную помощь для жителей Забайкальского края. Восточный регион затопили проливные дожди, в результате 8 районов и даже столица края, Чита, оказались подтоплены. Люди остались без жилья, вещей и даже еды. Южноуральцы откликнулись на беду соотечественников и понесли в отделения «Единой России» и «Молодой гвардии» одежду, теплые вещи, канцелярию, крупы, консервы, макароны, муку, сахар, питьевую воду. Перевозить груз будут на фуре.

Фура уже покинула Пермь и приезжает в Екатеринбург, следующий на очереди — город Кемерово. В конечный пункт — город Чита — большегруз прибудет до конца этой недели. Сначала груз передадут в читинское отделение партии «Единая Россия», потом в приемный пункт, где все, что собрали южноуральцы и жители других регионов, передадут нуждающимся. Это больше тысячи семей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинского отделения партии «Единая Россия».

Общий вес гуманитарного груза — больше 1,5 тысяч тонн.

Напомним, что пострадавшим семьям в Забайкальском крае передали и финансовую помощь. Сотрудники ЦИК «Единой России» перечислили на нужды забайкальцев свой однодневный заработок.

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