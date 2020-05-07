В Копейске женщина купила квартиру на материнский капитал и тут же ее продала

Прокуратура начала проверку.

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Материнский капитал дается семье при рождении уже даже первого ребенка. И потратить его можно в том числе на улучшение жилищных условий (покупка квартиры или дома). С одним условием — дети обязательно должны иметь долю в приобретенном жилье. Но даже в этом случае не дремлют и мошеннические способы получения денег.

Так, женщина из Копейска приобрела на материнский капитал квартиру для всех членов семьи, а затем решила ее продать третьему лицу. Эту информацию на проверку прокуратуре Копейска дало территориальное Управление Пенсионного фонда Российской Федерации.

Теперь в суд направлено заявление, где сделку просят признать недействительной.

«Поскольку до настоящего времени несовершеннолетние долями в жилом помещении не наделены, прокурором города в суд направлено исковое заявление о признании сделки по продаже жилья недействительной, применении последствия недействительной сделки в виде возврата жилого помещения в собственность матери несовершеннолетних, о возложении обязанности оформить право собственности на квартиру с выделением долей несовершеннолетним детям», — заявили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что в данный момент исковое заявление находится на рассмотрении.