«Яд»: подозрительные ящики нашли на копейской свалке

Специалисты проверили, опасно ли их содержимое для людей.

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Жители Копейска нашли на местной свалке странные ящики. На них были этикетки с надписью «Яд» и изображением черепа. Представители администрации выехали на место, чтобы проверить безопасность содержимого емкостей, которые были в коробках. Выяснилось, что внутри был антисептический раствор. По словам экологов, для человека он не опасен.

«Специалисты службы гражданской защиты населения обследуют территорию. Ими установлено, что данная жидкость имеет маркировку „дезинфицирующее средство для дезинфекции кожи человека и противогазов“, поэтому она не является ядовитой и вредной для жизни и здоровья человека», — прокомментировала начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейска Лариса Веркина.

Кроме того, оказалось, что срок годности раствора давно истек. Дата выпуска, которая указана на баночках, — 1974 год. Специалистам предстоит выяснить класс опасности этой жидкости. Также ищут человека, который выбросил эти ящики. Если собственника найдут, ему придется ликвидировать свалку. В противном случае ящики уничтожит администрации города.