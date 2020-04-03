За заражение коронавирусом других людей будут привлекать к ответственности

Соответствующие изменения будут внесены в УК РФ.

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Алексей Текслер сегодня, 3 апреля, заявил, что для тех людей, кто вернулся из-за границы и не самоизолировался, будут предусмотрены меры административной ответственности.

Для них будут внесены изменения в КоАП и УК РФ. Речь идет о тех людях, которые были носителями коронавирусной инфекцией и это привело к заражению других людей. Подобные случаи были зарегистрированы в Челябинской области.

«Также учреждены особые меры для тех, кто вернулся из-за границы. Они должны полностью самоизолироваться. Сегодня они являются именно тем источником возможного распространения заболевания, которое в настоящий момент есть. Для них есть зона ответственности», — заявил Алексей Текслер.

К тому же, губернатор отметил, что уже создана соответствующая база с МВД России по Челябинской области по тем, кто вернулся из-за границы. Им всем выписывается постановление, по которому они должны выдержать 14-дневный карантин. Изначально все полномочия по их отслеживанию были у Роспотребнадзора, но сейчас они имеются и у полиции.

Напомним, что для всех вернувшихся из-за границы работает круглосуточная горячая линия Минздрава Челябинской области: 8-351-240-15-16.

А по всем остальным вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией и обязательной самоизоляцией: 8-800-201-41-88.