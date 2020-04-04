От шести месяцев до 65 лет: в правительстве Челябинской области озвучили данные больных коронавирусом

Почти у всех заражённых болезнь протекает в лёгкой форме.

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На сегодняшний день в Челябинской области подтверждено 23 случая заболеванием коронавирусной инфекцией. Ещё 5 случаев — условно подтверждённые, ожидающие окончательных результатов из новосибирской лаборатории «Вектор». В правительстве региона рассказали, сколько человек болеет в каких городах и районах области, в каком они состоянии, а также назвали их возраст.

Так, в Челябинске подтверждено 12 случаев. Самому старшему заражённому 65 лет, самому маленькому — 11 лет. При этом источниками распространения коронавируса стали 49-летний гражданин, вернувшийся из Италии, 35-летний, вернувшийся из Лондона, и 33-летний и 53-летний, вернувшиеся из Германии. Остальные заражённые имели контакты с больными. У всех заболевание протекает в лёгкой форме.

В Кизильском районе 5 заболевших, при этом один из них, 56-летний, вернулся из ОАЭ, остальные — контактные, среди которых шестимесячный ребёнок. Болезнь протекает легко.

В Магнитогорске 2 случая заболевания коронавирусом. 33-летний горожанин вернулся из США и заразил 80-летнюю женщину. Она уже выздоровела и выписана из больницы.

По одному случаю зарегистрированы в Златоусте и Миассе: в первом городе 63-летняя жительница прилетела из Таиланда, во втором — 31-летний вернулся из Испании. Он уже выздоровел и выписан из больницы.

Два случая зарегистрировано в Бредах. 50-летний и 25-летний заражённые контактировали с больным коронавирусом. Заболевание протекает в лёгкой форме.

Условно заражённых в Челябинске на сегодняшний день двое — 47-летний, вернувшийся из Украины, и 40-летний, который не выезжал за пределы страны и не контактировал с больными. В Магнитогорске 39-летний местный житель вернулся из Аргентины. В Верхнеуральске 58-летний и 53-летний граждане вернулись из ОАЭ, у обоих состояние средней степени тяжести.