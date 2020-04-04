Плюс три за сутки: количество заболевших коронавирусом в Челябинской области возросло до 26

Статистику сообщил губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 4 апреля, глава Челябинской области Алексей Текслер обратился ко всем жителям региона в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram. Начал своё сообщение губернатор со статистки заболевших коронавирусом в Челябинской области.

«За последние сутки коронавирус подтверждён у троих наших земляков, таким образом количество подтверждённых диагнозов стало 26. Четыре человека были выписаны, выздоровели, из них двое за последние сутки. Предварительно подтверждённых диагнозов три»,— сообщил губернатор.

Также он уточнил, что в Челябинске заражено 13 человек, в Кизильском районе — 5 человек, в Магнитогорске — 2 заражённых, в Златоусте и Миассе — по одному больному, в Брединском районе и в Верхнеуральске по двое заражённых.

«Семь человек не имеют клинических признаков, у четырёх — пневмония, остальные чувствуют себя удовлетворительно, и болезнь протекает в лёгкой форме»,— добавил Алексей Текслер.

Напомним, с понедельника по пятницу губернатор проводит специальный брифинг, в ходе которого рассказывает статистку заражённых в области и отвечает на вопросы журналистов. Сегодня, в субботу, губернатор решил провести его онлайн, что уже оценили челябинские политологи.

«В субботу Текслер не стал проводить брифинг, но при этом продолжил лично оперативно информировать жителей области о ситуации с коронавирусом и принимаемых властями мерам, выйдя в прямой эфир у себя в Instagram»,— сказал Александр Мельников.

Отметим, режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 19 апреля. В это время южноуральцам запрещено выходить из дома без крайней необходимости.