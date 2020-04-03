Индекс самоизоляции челябинцев снова повысился

Все больше жителей города остается в своих домах.

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Новый сервис Яндекса «Индекс самоизоляции» ежедневно мониторит количество людей, покинувших свои дома. Сравнивая этот показатель с обычным для города (некарантинным) днем, высчитывается индекс самоизоляции.

Вчера, 2 апреля, индекс Челябинска был — 3,9 балла, сегодня, 3 апреля — уже 4 балла.

Самым дисциплинированным городом с численностью населения более одного миллиона человек является Красноярск, там индекс самоизоляции — 4,5 балла. Самым недисциплинированным — Москва, 3,3 балла.

В рейтинге по среднему значению индекса самоизоляции по дням первое место занимаем Пермь — 4,2 балла. У Челябинска — 3,7 баллов. Хуже всего дела обстоят в Красноярске — 3,3 балла.