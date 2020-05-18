За пятницу и субботу в Челябинске у 59 человек подтвердился COVID-19

Всего в городе заразилось 479 человек.

Послушать 00:00

В Челябинске за минувшие пятницу и субботу пришло подтверждение анализов на коронавирус 59 людям. Всего зараженных COVID-19 в городе — 479 человек. Часть из них уже выписана из медицинских учреждений.

«На лечении находятся 374 человека. 182 пациента госпитализированы на специализированные базы по лечению больных с коронавирусной инфекцией, еще 192 находятся на амбулаторном наблюдении, без симптомов или с легкой формой заболевания. Выписаны по выздоровлению 117 человек», — сообщает начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова.

В Челябинске с учетом областных развернуто 1 250 коек. На данный момент занято 547, то есть 43% от всего коечного фонда.

За пятницу и субботу анализ на COVID-19 взяли у 711 челябинцев.