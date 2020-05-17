«Жить в новых условиях придётся долго»: глава Роспотребнадзора об изменениях из-за коронавируса

По словам Поповой, изменения коснутся многих элементов.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщила, что из-за эпидемии коронавируса россиянам придётся жить в новых условиях ещё достаточно долго, несмотря на то, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

Так, по её словам, на борту самолёта изменятся режим и организация питания. Но происходить это будет постепенно, поскольку сначала необходимо всё обдумать.

«И это только один из элементов, а их в нашей жизни много, и мы как раз сейчас над этим работаем»,— сказала Анна Попова.

Также она сказала, что ориентироваться нужно и на то, что летом придётся соблюдать те же самые правила, что и сейчас, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Среди всех правил — обязательное ношение маски в общественных местах, в транспорте и даже на рабочем месте, если человек находится в помещении не один.

«Если люди научатся соблюдать эти правила, то ужесточать меры не будут»,— добавила глава Роспотребнадзора.

Отметим, в России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заражённых коронавирусом в сутки, тогда как ранее их было более 11 тысяч.