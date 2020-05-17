Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщила, что из-за эпидемии коронавируса россиянам придётся жить в новых условиях ещё достаточно долго, несмотря на то, что рост распространения коронавируса в России остановлен.
Так, по её словам, на борту самолёта изменятся режим и организация питания. Но происходить это будет постепенно, поскольку сначала необходимо всё обдумать.
«И это только один из элементов, а их в нашей жизни много, и мы как раз сейчас над этим работаем»,— сказала Анна Попова.
Также она сказала, что ориентироваться нужно и на то, что летом придётся соблюдать те же самые правила, что и сейчас, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом. Среди всех правил — обязательное ношение маски в общественных местах, в транспорте и даже на рабочем месте, если человек находится в помещении не один.
«Если люди научатся соблюдать эти правила, то ужесточать меры не будут»,— добавила глава Роспотребнадзора.
Отметим, в России второй день подряд выявляют менее 10 тысяч заражённых коронавирусом в сутки, тогда как ранее их было более 11 тысяч.