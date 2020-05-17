Ещё два южноуральца умерли от коронавируса

Всего за сутки заболели 97 человек.

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На сегодняшний день, 17 мая, в Челябинской области зарегистрировано 1706 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки инфекцию выявили у 97 южноуральцев. Подробнее сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 1113 человек. Они лежат в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

564 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 9 человек переведены в больницы других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациенты в возрасте 79 и 73 лет. Причина смерти в обоих случаях — ковидная пневмония»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, вся официальная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.

Напомним также, в Челябинской области до 31 мая действует режим самоизоляции. А это значит, что все ранее введённые ограничения продолжают действовать. Кроме того, в регионе введён обязательный масочный режим.