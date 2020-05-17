Названа самая эффективная мера защиты от коронавируса

И это не маски и перчатки.

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Несмотря на то, что ограничения, введённые из-за коронавируса, постепенно снимаются, необходимо продолжать соблюдать правила личной безопасности. И самое важное из них, по мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, это — социальная дистанция. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Социальная дистанция — это самая главная, а на самом деле единственно эффективная мера. И самая трудно исполнимая. Учитесь просчитывать ситуацию, что бы избегать близких контактов. И запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию, никакие маски вам не помогут и не защитят!»— написал доктор Мясников.

При этом он добавил, что маски — это мера защиты другого индивидуума, и с целью профилактики носить их нужно обязательно, но не надеяться на них, а соблюдать социальную дистанцию.

«Не надо жаться друг к другу, всё, эти времена прошли!»— добавил врач.

Кроме того, по его словам, если человек носит перчатки, то менять их нужно как можно чаще и постоянно обрабатывать антисептиком. При этом ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица. В противном случае они не только не защитят от инфекции, но и станут источником её распространения.