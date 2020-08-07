За уклонение от налогов и требований приставов еманжелинские геологи заплатят штраф

Компания задолжала государству более 600 тысяч рублей.

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В Челябинской области геологоразведочную компанию оштрафуют за неисполнение требований судебного пристава. Предприятие не оплачивало налоговую задолженность в размере 634 тысяч рублей. Взыскать данную сумму пытались по исполнительному производству в Еманжелинском отделении судебных приставов.

«В рамках исполнительного производства судебный пристав запросил бухгалтерские документы и сведения о дебиторской задолженности. Однако данное требование в назначенный срок исполнено не было, что стало основанием для привлечения организации к административной ответственности по ч. 1 статьи „Нарушение законодательства об исполнительном производстве“ КоАП РФ», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления ФССП России по Челябинской области.

Сразу после того, как протокол был составлен, компания погасила налоговую задолженность в полном объеме. Однако из-за того, что требования были выполнены не в срок, был назначен исполнительский сбор, взыскание которого выделено в новое исполнительное производство. Компании придется оплатить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.