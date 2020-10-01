Челябинец возместил налоги после двух лет неуплаты

Сумма, которую в итоге отдал мужчина, превысила миллион рублей.

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Челябинец, проходивший подозреваемым по уголовному делу о неуплате налогов возместил в пользу государства миллион рублей. Оно было заведено на мужчину поскольку два года назад он уклонился от уплаты после продажи земельного участка.



«По данным следствия, подозреваемый в 2018 году уклонился от уплаты налогов после реализации объекта недвижимости и земельного участка, занизив сумму сделки в налоговой отчетности на сумму более 7 миллионов рублей. Сумма неоплаченных налогов составила более 1 миллиона рублей», — рассказали «Первому областному» представители СК России по Челябинской области.

В итоге челябинец возместил причинённый государству ущерб со всеми штрафными санкциями. Следователи СК приняли во внимание данный факт. Дело в отношении подозреваемого было прекращено на основании части 1 статьи «Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба» уголовно-процессуального кодекса России.