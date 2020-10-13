Россияне не будут платить «налог на бездетность»

Инициативу введения подобного налога предложила глава одной общественной организации.

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С противоречивой инициативой выступила глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она высказала предложение о том, чтобы все россияне репродуктивного возраста платили «налог на бездетность».

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят — пусть платят налог и не любят дальше. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц. Скорее всего, налог будет касаться людей репродуктивного возраста. Брать налог и с мужчины, и с женщины», — заявила Татьяна Буцкая.

Глава «Совета матерей» отметила, что такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране. По ее словам, если не будет детей-россиян, то страну заселят мигранты.

Исключением могут стать лишь те граждане, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям.

На данное заявление также отреагировали в Министерстве финансов Российской Федерации. Как заявили представители Министерства для «РИА новости», такой налог вводить не планируется.

Отметим, что ввести «налог на бездетность» предлагается почти каждый год. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев также опроверг введение данных санкций для россиян и попросил граждан успокоиться.