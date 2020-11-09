За долги приставы изъяли два автомобиля у челябинца

Транспортные средства были объявлены в розыск.

Послушать 00:00

Один из жителей Челябинска долгое время ходит в должниках. За определённое время он накопил долгов в общей сложности около 6 миллионов рублей. В основном это задолженности в пользу физических лиц и банков, а также алименты, налоги, госпошлины.

Судебные приставы отметили, что челябинца было сложно найти — по адресу регистрации он не проживал, а обращение взыскания на денежные средства на банковских счетах приносило лишь копеечное погашение многомиллионной задолженности.

У должника в собственности имеются два автомобиля: «Митсубиши», 1987 года выпуска, и «Лэнд Крузер», 2001 года выпуска. Мужчине было выставлено требование о предоставлении транспортных средств для ареста. Однако он заявлял о том, что машины проданы и их местонахождение ему неизвестно. Поэтому автомобили были объявлены в розыск.

«Первым был найден внедорожник — сейчас он хранится на площадке поверенной организации и ждет независимой оценки. Для поиска второго судебным приставам пришлось проверять адреса всех пяти застрахованных лиц, которые вписаны в полис ОСАГО. По одному из адресов в Металлургическом районе города Челябинска машина была найдена — она стояла во дворе многоквартирного дома», — рассказали в управлении ФССП России по Челябинской области.

Также отмечается, что хозяин автомобиля не вышел к нему, пока велись все арестные мероприятия. Не было и обращений в орган принудительного исполнения и в последующие дни.

К слову, на обжалование действий судебных приставов даётся 10 дней. По истечении этого времени автомобили пройдут оценочную экспертизу, затем уже будут выставлены на торги.