За уход детей в «самоволку» наказали двух заведующих детскими садами в Снежинске

Прокуратура провела проверку.

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Порой дети не очень хотят находиться в детском садике, где строгий распорядок дня. Некоторые предприимчивые ребята решают не дожидаться приходов родителей, а уйти «в самоволку».

5 июня в Снежинске двое ребятишек перелезли через забор и ушли домой к одному из них, где их обнаружил старший брат детсадовца. Он решил проучить их и передал сотрудникам полиции.

Затем по данному факту свою проверку начала прокуратура города. А наказать решили заведующую детским садом.

«На основании постановления прокурора города мировым судьей заведующая детским садом привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.5.57 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Аналогичный случай произошел и в другом детском саду Снежинска. Его руководитель была привлечена к штрафу в 10 тысяч рублей.