Онлайн-школа для родителей тяжелобольных детей появится в Челябинске

Записывать консультации будут лучшие специалисты страны.

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Родители онкобольных детей смогут получать поддержку специалистов и психологов онлайн. Благотворительный фонд «Искорка» совместно с фондом Владимира Потанина организовал Школу для родителей детей с онкогематологическими заболеваниями «Ключ-невидимка». Первые выпуски видео-консультации запишут детские психологи.

«Мы рассказываем родителям о том, как справиться с последствиями длительной изоляции в больнице, как разговаривать с ребенком о болезни, о предстоящей операции. Первые занятия построены так, что они будут полезны не только семьям с онкобольными детьми, но и всем родителям, которые столкнулись с любой тяжелой болезнью у ребенка»,— рассказала психолог и участник «Школы для родителей» Ольга Ерахтина.

Потом видео запишут врачи-онкологи и юристы. Кроме того, авторы проекта обещают обучающий цикл для самих детей, поскольку они много времени проводят в больнице и на домашнем обучении. А тут ещё и пандемия коронавируса ворвалась в их и без того нелёгкую жизнь, потому помощь семьям была сильно ограничена.

«В карантин наш фонд полностью оторван от онкогематологического отделения. В результате возможности помощи семьям в больнице сильно ограничены. Как в таких условиях проводить реабилитацию? И мы быстро поняли, что нужно онлайн-пространство для поддержки и обучения»,— сказала руководитель «Искорки» Татьяна Сачко.

Также она отметила, что онлайн-школа для родителей тяжелобольных детей поможет им связываться со специалистами тогда, когда заочные встречи невозможны.

Первые выпуски будут опубликованы на сайте фонда «Искорка» уже 14 сентября.