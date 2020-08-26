1,9 миллиарда рублей направлено в Челябинскую область на «детские» выплаты

Принято более 123 тысяч заявлений.

Послушать 00:00

С 1 января 2020 года по всей России многим семьям ежемесячно выплачивается пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. И в Челябинской области более 123 тысяч человек заполнили заявления на получение данной выплаты. При этом подавляющее большинство обращений родители подали в первые дни приема в мае и начале июня 2020 года.

Отмечается, что размер пособия составляет 5 330 рублей 50 копеек, что равно половине прожиточного минимума на ребенка за II квартал 2019 года. Выплата предоставляется на каждого ребенка семьям, чей среднедушевой доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума (при обращении в 2020 году 10 336 рублей).

На финансирование данных выплат в Минсоц Челябинской области было направлено почти 1,9 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов.

«В связи с пандемией коронавирусной инфекции материальное положение многих южноуральских семей с детьми ухудшилось. И наша задача — оказать помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Выплаты семьи могут направить на первоочередные нужды», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

Для оформления данного пособия достаточно одного заявления, которое можно подать почтой, в управление социальной защиты по месту жительства посредством МФЦ, а также через «Госуслуги». Остальные документы сотрудники соберут самостоятельно, запросят в случае необходимости у заявителя либо получат в рамках межведомственного взаимодействия.

«Специалисты управлений социальной защиты обрабатывают каждое заявление индивидуально. Для полного подтверждения права на получение выплаты по каждому обращению направляется порядка 20 запросов», — сообщили в Минсоце.

И в этом процессе задействовано более 90 процентов сотрудников ведомства. В министерстве социальных отношений отмечают, что такая мера позволяет ускорить назначение и выплату пособий на детей от 3 до 7 лет. Но жителей региона просят отнестись с пониманием к возможным задержкам, ведь заявлений действительно очень много.