За убийство трех косуль южноуралец заплатит почти четверть миллиона рублей

Решение о взыскании принял суд.

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У любителей охоты начался «горячий» сезон. Тысячи южноуральцев очень ждали, пока снимут введенные министерством экологии ограничения, чтобы выбраться в леса.

Но на охоту нужно получить особое разрешение. И оно свое на каждый вид охотничьих ресурсов. Только вот один житель Сосновского района такое разрешение не получил и незаконно добыл три особи косули сибирской на территории общедоступных охотничьих угодий «Наслединское» Брединского района.

Теперь Челябинским природоохранным прокурором в защиту интересов Российской Федерации в Сосновский районный суд направлено исковое заявление о возмещении данным гражданином ущерба в размере 240 тысяч рублей.

«Ранее приговором мирового судьи судебного участка № 1 Брединского района, вступившим в законную силу, он привлечен к уголовной ответственности по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ за незаконную охоту, совершенную с причинением крупного ущерба», — сказано в заявлении прокуратуры Челябинской области.

Отдельно отмечено, что рассмотрение искового заявления и взыскание ущерба находится на контроле природоохранной прокуратуры.