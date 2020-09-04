Две косули за 400 тысяч: южноуральца поймали на незаконной охоте

Мужчина причинил ущерб министерству экологии региона.

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Жителя Троицкого района Челябинской области осудят за незаконную охоту. В начале 2020 года на снегоходе он отправился в Кособродское охотничье угодье, где застрелил двух самок сибирской косули.

«Прокуратура Троицкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ — „Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, причинившая особо крупный ущерб“», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры области.

Министерство экологии региона оценило ущерб в 400 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассмотрено судом Троицкого района.