Министерство экологии Челябинской области просит охотников подавать заявления онлайн

Охотничьи билеты южноуральцы могут заказать через портал «Госуслуги».

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В Челябинской области временно приостановлена выдача охотничьих билетов и работа с гражданами министерством экологии региона. В ведомстве настоятельно просят соблюдать режим самоизоляции и не приходить на личные приемы.

«Министерством экологии Челябинской области временно ограничивается личный прием граждан, в том числе охотников, осуществляющих получение охотничьих билетов и разрешений на добычу птиц в весенний сезон охоты. Министерство призывает граждан отнестись с пониманием к вынужденным мерам безопасности, а также предлагает временно (с 30 марта по 3 апреля 2020 года) не посещать Министерство экологии Челябинской области», — сообщает заместитель министра экологии Челябинской области.

Ведомство предлагает охотникам воспользоваться возможностью подачи заявления онлайн, через единый портал «Госуслуги 74», что позволит не посещать министерство лично.