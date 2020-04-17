Охотиться в Челябинской области будет запрещено до мая

Запрет продлится по рекомендации федерального центра.

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В Челябинской области переносится весенний сезон охоты. Охотиться на юге региона должна была начаться 18 апреля, в других частях области — 25 апреля. В условиях введения режима обязательной самоизоляции запрет на охоту в регионе продлили до 5 мая. Подобный запрет ввели в 45 субъектах Российской Федерации.

«Весенняя охота для настоящих охотников имеет особое значение. Многие из них ради нескольких дней, проведенных наедине с природой, целый год содержат и подготавливают к охоте подсадных уток, осуществляют поиск токов глухаря и тетерева, мест интенсивной тяги вальдшнепа. Однако мы просим всех отнестись с пониманием к закрытию охоты. Эти меры вызваны необходимостью соблюсти режим самоизоляции и сократить возможные контакты между людьми», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Как только будет отменен режим самоизоляции, возобновится выдача разрешений на охоту.

Напомним, что охота — не является веской причиной для выхода из дома. Выходить можно только при острой необходимости. Кроме того, садоводы могут отправиться в сады и на дачи, обязательно на личном автомобиле или на такси.