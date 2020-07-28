За сутки несовершеннолетним продали алкоголь в 37 магазинах Челябинской области

Полицейские Южного Урала подвели итоги операции «Ночь».

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Оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь» прошло в Челябинске и крупных городах региона с 24 на 25 июля. Участие приняли около двух тысяч полицейских, а также более 500 силовиков, представителей органов власти, казаков, лесников, дружинников и студентов. За сутки раскрыли 133 преступления, задержали 18 человек, находившихся в розыске.

Составили 1 880 административных протоколов, из них: 697 на нарушителей ПДД и 530 — на нарушителей общественного порядка и безопасности. Сотрудники ГИБДД остановили 41 водителя в состоянии опьянения, выявили 35 бесправников. Проверили родителей несовершеннолетних, состоящих на учете, а также самих подростков.

«Выявлено 32 факта нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 37 случаев продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста», — прокомментировал сотрудник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области Марат Зинатуллин.

Добавим, что в ходе мероприятия «Ночь» изъяли 800 граммов наркотиков, 24 единицы огнестрельного оружия, а также более 1 200 литров незаконного алкоголя.