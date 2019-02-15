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/ За судьбой Вани Фокина будут следить сотрудники центра «Лидер» МЧС

За судьбой Вани Фокина будут следить сотрудники центра «Лидер» МЧС

Спасатели, освободившие мальчика из-под завалов, взяли над ним шефство.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Судьба Вани Фокина, младенца, которого достали из-под завалов подъезда в Магнитогорске, волнует всю Россию. Шефство над «национальным героем» взяли на себя сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Именно они вызволили ребенка из-под груды строительного мусора.

После спасения Ванечки Фокина мы встречались в Магнитогорске с его отцом, тетей, выпили чаю, рассказали, как проводилась спасательная операция. Сказали им, что мальчик стал нашим крестником, что мы его берем под свой патронаж, будем навещать и следить за его дальнейшей судьбой. — сообщил для ТАСС руководитель Центра Анатолий Саввин.

Напомним, что в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв, в результате которого обрушился подъезд многоквартирного дома. Погибло 39 человек. 18 человек были спасены в первые часы после происшествия. Ваня Фокин был найден под завалами через 35 часов. Ребенок получил множественные травмы, но выжил. Мальчик даже смог питаться, глотая известку и пыль.

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