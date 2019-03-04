/ В финал конкурса «Лидеры России» вышли представители Челябинской области

Два представителя были выбраны после рассмотрения социальных проектов, подготовленных для конкурса.

Южноуральцы попали в финал конкурса «Лидеры России». Всего в финал попали 300 человек, из которых 269 были определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 31 — добавились из «листа ожидания» после рассмотрения Наблюдательным советом социальных проектов. Среди них и были два челябинца.

Вадим Спивак организовал бесплатные хоккейные тренировки в Челябинске. Это и был его социальный проект — записаться на них может любой желающий. С конца 2018 года появились занятия на нескольких дополнительных площадках. В ближайших планах провести параллельные турниры в нескольких группах в Челябинске, Магнитогорске и Екатеринбурге, а в финале сезона устроить Суперкубок среди победителей из каждого города.

Эмоции, безусловно, самые позитивные. Была проделана большая работа при подготовке, и она дала свои плоды. Не хватило одного балла для прямого выхода в финал, но в итоге это стало стимулом для максимальных усилий при реализации социального проекта. Уверен, что в статусе финалиста смогу привлечь больше неравнодушных к развитию детского дворового хоккея. Рад, что не подвел организацию, которую представляю и которая очень много в меня вкладывает, не подвел нашу Челябинскую область — самый хоккейный регион страны! От финала жду нового опыта, дальнейшего развития своих компетенций, что вкупе с выигранным образовательным грантом, позволит еще более эффективно использовать собственные знания во благо родной страны. — рассказывает Вадим Спивак.

Еще один финалист из Челябинской области — Виктор Гневашев. Его социальный проект — «Помогать просто». Его целью является обучение воспитанников соцучреждений инструментам социального проектирования, а также вдохновить из на значимые общественные инициативы. Под руководством Виктора подростки уже воплощают в жизнь собственный проект «Искусство доброты». В его рамках они организовывают досуг одиноких пожилых людей из Челябинска.

Полуфинал был очень интересный и насыщенный. Всегда ощущаю себя победителем, но в первый раз столкнулся с тем, что борьба за выход такая тяжелая — очень достойные и сильные соперники, что только подтверждает серьезный уровень конкурса. Мое участие в финале — результат упорной и усердной работы. И я буду бороться за победу до последнего — по-другому не привык! — отмечает Виктор Гневашев.

Финал конкурса состоится 13−17 марта в Сочи. По его итогам определят 100 победителей проекта «Лидеры России».