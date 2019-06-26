/ За слишком долгую опрессовку накажут теплоэнергетическую компанию в Челябинске

Жители ЧМЗ провели без горячей воды больше 2 недель.

Первый этап опрессовки прошел не очень удачно для жителей Металлургического района Челябинска. В часть домов спустя 2 недели не вернулась горячая вода, и это стало поводом для прокурорской проверки в отношении теплоэнергетической компании. Дело в том, что по закону жители не должны оставаться без горячей воды на срок больше, чем 14 дней.

В связи с многочисленными повреждениями трубопровода срок окончания работ АО «УСТЭК — Челябинск» был продлен до 04 июня 2019 года. Руководителям ресурсоснабжающей и обслуживающей организаций прокурором внесены представления об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении АО «УСТЭК-Челябинск» возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ. Материалы направлены для рассмотрения в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». — рассказали сайту «Первый областной» в региональной прокуратуре.

Напомним, что первый этап опрессовки проходил с 14 по 28 мая, второй — с 4 июня по 18 июня, третий продолжается сейчас — с 25 июня по 9 июля.