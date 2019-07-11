В Челябинске на следующей неделе начнется очередной этап опрессовки. Горячее водоснабжение будет отключено в 925 жилых домах, 47 детских садах, 44 учебных и 31 лечебном учреждении во всех районах города. Пятый этап опрессовки не коснется только Курчатовского и Металлургического районов.
«Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации города.
Отметим, что горячей воды в июле не будет и в домах, которые обслуживают локальные котельные.
Список отключаемых адресов:
Калининский район с
Ленинский район с
Советский район с
Тракторозаводский район с
Центральный район с