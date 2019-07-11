В Челябинске без горячей воды останутся 925 жилых домов

Очередной этап опрессовки стартует на следующей неделе.

В Челябинске на следующей неделе начнется очередной этап опрессовки. Горячее водоснабжение будет отключено в 925 жилых домах, 47 детских садах, 44 учебных и 31 лечебном учреждении во всех районах города. Пятый этап опрессовки не коснется только Курчатовского и Металлургического районов.

«Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации города.

Отметим, что горячей воды в июле не будет и в домах, которые обслуживают локальные котельные.



Список отключаемых адресов:



Калининский район с 16.07.2019 по 30.07.2019



Ленинский район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Советский район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Тракторозаводский район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Центральный район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Локальные источники теплоснабжения июль