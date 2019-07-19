Челябинцы смогут забыть о коммунальных «фонтанах» на 20 лет

В Челябинске идут ремонтные работы по замене теплотрасс.

Накануне, 18 июля, «УСТЭК-Челябинск» рассказала о ходе подготовки города к предстоящему отопительному периоду. С начала лета новый «теплый путь» уже проложили на 11 участках Челябинска, еще в пяти ежедневно ведутся работы. Это касается улиц Гагарина, Профинтерна, Цинковой, Коммуны и Победы. В общей сложности уже поменяли 3 км 20-летних труб. Но на этом теплоснабжающая компания останавливаться не планирует, за лето необходимо восстановить 22 объекта города, а это 9 км тепловых сетей.

«Во время проведения работ мы применяем современные материалы и технологии, которые направлены на укрепление надёжности теплоснабжения Челябинска, снижение динамики повреждаемости тепловых сетей и улучшения качества обеспечения жителей города теплом», – рассказал Игорь Рындин, генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск».

Теплоснабжающая компания уверяет, что такие трубы «на века». Ведь они имеют высокую заводскую готовность. Гарантийный срок таких труб - 10 лет, а это значит, если в ближайшее время произойдет авария, то оплачивать все работы будет завод изготовитель, а не местные жители.

Также, в 2020 году планируется опробовать новую технологию для диагностики теплоснабжения Челябинска с применением робототехнических комплексов. Данная система позволит найти повреждения трубопроводов и определить фактическое состояние теплотрассы методом ультразвукового контроля и лазерных измерений.