В Челябинске уже завтра, 16 июля, без горячей воды останутся жители 925 жилых домов. Гидравлические работы будут проводиться также в 47 детских садах, 44 учебных и 31 лечебном учреждении. Жители Курчатовского района и ЧМЗ могут не переживать, пятый этап опрессовки не коснулся их районов.
«С 16 июля в Челябинске стартует пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 30 июля», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации Челябинска.
Отключить горячую воду могут только на две недели. Продлить срок гидравлических испытаний могут только в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта.
Список отключаемых адресов:
Калининский район с
Ленинский район с
Советский район с
Тракторозаводский район с
Центральный район с
Локальные источники теплоснабжения июль