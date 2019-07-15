В Челябинске скоро стартует очередной этап гидравлических испытаний

Без горячей воды останется 925 жилых дома.

В Челябинске уже завтра, 16 июля, без горячей воды останутся жители 925 жилых домов. Гидравлические работы будут проводиться также в 47 детских садах, 44 учебных и 31 лечебном учреждении. Жители Курчатовского района и ЧМЗ могут не переживать, пятый этап опрессовки не коснулся их районов.

«С 16 июля в Челябинске стартует пятый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 30 июля», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации Челябинска.

Отключить горячую воду могут только на две недели. Продлить срок гидравлических испытаний могут только в случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта.



Список отключаемых адресов:



Калининский район с 16.07.2019 по 30.07.2019



Ленинский район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Советский район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Тракторозаводский район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Центральный район с 16.07.2019 по 30.07.2019

Локальные источники теплоснабжения июль