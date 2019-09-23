«Детсады закрыты, что делать?»: Верхний Уфалей остался без воды

На массовое отключение пожаловались жители города.

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Сегодня утром в редакцию сайта «Первый областной» поступило множество сообщений о том, что в Верхнем Уфалее отключена и горячая, и холодная вода. Причём не только в домах, но и в детских садах, и в других учебных и лечебных учреждениях.

«Что происходит? Тысячи людей с утра без воды сидят! Детские сады закрыты, что делать?», — пишут жители города.

Мы связались с пресс-службой администрации Верхнего Уфалея и узнали, в чём причина отключения.

«На скважине произошла авария, идёт замена насоса. Вода в ёмкости есть, но в помещения она не поступает из-за поломки. Там находится заместитель мэра и каждый час докладывает о ходе проведения работ», — рассказали в пресс-службе.

Точных сроков окончания работ в администрации назвать пока не могут.