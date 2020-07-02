За рекламу наркотиков и проституции привлекли к ответственности пиццерию в Челябинске

Странное рекламное объявление было размещено на стекле автомобиля.

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В Челябинске УФАС России возбудило дело по факту размещения спорной рекламы на автомобиле «Рено». Материалы дела поступили из прокуратуры Челябинска: на заднем стекле машины были размещены надпись «Оружие. Наркотики. Проститутки» и номер телефона. Кроме того, рядом были изображены рисунки бургера и куска пиццы.

Сотрудники УФАС связались с владельцем номера телефона и выяснили, что по нему можно заказать пиццу. Номер же принадлежит одной из пиццерий города.

«Так, в соответствии с действующим законодательством проституция запрещена. Согласно п. 1 ст. 7 Закона о рекламе не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации. Согласно ч. 5 ст. 26 Закона о рекламе реклама гражданского оружия, в том числе оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия, допускается только в определенных случаях», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Дело возбуждено в отношении владельца автомобиля, на котором была размещена реклама и владельца номера телефона, который был указан в объявлении. Кроме того, пиццерию привлекли из-за того, что компания была в курсе о распространении подобной рекламы.