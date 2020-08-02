Благотворительная акция «Ветераны — детям» прошла в день ВДВ в Челябинске

Малышам, находящимся в исправительной колонии, отвезут не только лекарства, но и полезные и вкусные подарки.

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Сегодня, 2 августа, на Бульваре Славы в Челябинске, в День воздушно-десантных войск члены общественной организации «Боевое братство» вместе с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко возложили цветы к мемориалу «Доблестным сынам Отечеству» и собрали полезные подарки для малышей, находящихся в исправительной колонии. Подробнее о благотворительной акции рассказали корреспонденту ОТВ.

«Порядка 26 детей, это дети до трёх лет, акция проходит ежегодно. Спасибо членам общественной организации „Боевое братство“. Приурочена эта акция к дню ВДВ. Каждый год они едут, дарят подарки, фрукты, лекарства, всё, что необходимо маленьким деткам. К сожалению, в этом году из-за ограничительных мероприятий не удастся посетить колонию. Ведь помимо подарков мы везём артистов, концерт для детей устраиваем, но они в любом случае будут рады, их мамы тоже, потому что находятся они в непростых условиях, но детство у каждого ребёнка всё равно должно быть. Спасибо нашим ветеранам, спасибо Василию Александровичу Катанэ, они по-настоящему, от всей души занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, помощью детям»,— рассказала Юлия Сударенко.

Также она добавила, что всегда поддерживала и будет поддерживать любые организации, направленные на укрепление патриотического духа.

Василий Катанэ, председатель Совета ЧОООВ «Боевое братство», показал нашему корреспонденту несколько машин с подарками, которые отправятся в колонию к детям, и рассказал, какие подарки приготовили в том числе неравнодушные жители города.

«Здесь у нас велики, самокаты, детские вещи, ванна для купания, бумага, фрукты, карандаши, ручки, фломастеры и лекарства. Лекарств мы купили очень много. Каждый год, это уже пятый год, мы проводим акцию „Ветераны — детям“. Мы должны показать пример для всей области, как мы будем им помогать, как мы будем их воспитывать, так и к нам в старости будут обращаться. Нас ветераны ВОВ воспитали в духе патриотизма, и мы должны также воспитать наше поколение. Всего к детям отправится восемь машин с необходимым. Мы всё это будем выкладывать, когда приедем, чтобы люди, которые покупали эти вещи, видели, что всё честно, и они не зря тратили деньги»,— рассказал Василий Катанэ.

Но не только взрослые оказались неравнодушны к детям: Денис Зудилов, ученик кадетского корпуса имени Невского, подарил малышам свой новый самокат. Мальчик рассказал, что узнал от папы о том, что машины с подарками отправятся к детям с подарками, и решил таким образом присоединиться к доброму делу.