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/ За пять лет в России побывал почти миллион американских туристов

За пять лет в России побывал почти миллион американских туристов

Турпоток с 2014 года увеличился на 40%.
сегодня в 19:30
  |  Общество

Отношения Москвы и Вашингтона обострились в 2014 году, в результате чего Россию посетило всего около 162 тысячи граждан Соединенных Штатов Америки. За пять лет эта цифра увеличилась — в 2018 году в России побывало около 228 тысяч американцев. Рост туристического потока шел постепенно, сообщает газета «Известия».

Россия выглядит для наших американских гостей привлекательно. Поток держится на уровне, несмотря на далеко не безоблачные отношения. Мы завлекаем уникальностью своей культуры. Такой диверсифицированный продукт очень ценен для различных категорий туристов. — рассказывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперты считают, что рост турпотока зависит не только от крупных международных мероприятий, но и от антироссийской политики американских властей. По данным ФСБ, за последние пять лет в России побывало около миллиона туристов из Америки.

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