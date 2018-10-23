/ Кусинскому Сталину посвятили статью в авторитетном американском издании

Западные журналисты заинтересовались историей поднятого со дна пруда монумента.

Южноуральская Куса теперь известна на все США. Нью-йоркское издание The Wall Street Journal написало о городе и удивительной находке, которую совершили работники, чистившие дно кусинского пруда. Летом оттуда подняли часть памятника Сталину.

Причина, по которой исчезновение памятника Сталину волнует российский город. Бюст бывшего диктатора лежал на дне Кусинского пруда десятки лет, и его появление этим летом вызвало жаркие дебаты. — сообщается в материале WSJ.

Новость доступна только подписчикам издания, однако из заголовка понятно, что речь пойдет о спорах между музеем Кусы и волонтерским движением. Оба хотят восстановить памятник и оставить у себя: в музее или на улице города. Сейчас каменный Сталин находится на территории одного из местных жителей.

Напомним, фрагменты памятника Иосифу Сталину были обнаружены в Кусинском пруду в начале августа. Туда их сбросили в 1956 году, сразу после разоблачения культа личности. Ранее один из местных жителей предлагал отреставрировать статую и установить её на городской площади.