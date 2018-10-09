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/ Известный южноамериканский джазмен посетит Южный Урал

Известный южноамериканский джазмен посетит Южный Урал

Чарли Армстронг станет гостем благотворительного салона в Челябинске.
сегодня в 11:29
  |  Культура

Популярный южноамериканский джазовый певец и композитор Чарли Армстронг станет гостем III Благотворительного музыкального салона, который пройдет в южноуральской столице 15 ноября. О визите популярного исполнителя сообщили организаторы мероприятия из благотворительного фонда «Андрюша».

Чарли — друг и попечитель Детского фонда «Андрюша». Он неоднократно приезжал на Гала-концерты фонда, его выступления неизменно вызывали восторг публики всех возрастов. Завораживающий тембр и широкий диапазон голоса, живой звук, искрометная энергия всегда магически действовали на зал. 15 ноября на Благотворительном музыкальном салоне Чарли Армстронг исполнит мировые эстрадные и джазовые хиты сольно и с подопечными фонда «Андрюша». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе благотворительной организации.

Отметим, что кроме выступления Чарли Армстронга организаторы обещают ужин от шеф-повара ресторана Portofino Владимира Коротких, и другие сюрпризы от организаторов. Благотворительный концерт состоится 15 ноября в изумрудном зале конгресс-отеля «Малахит».

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