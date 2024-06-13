За пять лет в Челябинской области вредные выбросы снизились на 43%

Дополнительно ликвидировали 880 свалок

Экология стала одной из прорывных сфер в Челябинской области, об этом губернатор Алексей Текслер заявил во время обращения к Заксобранию. В регионе реализуется передовая практика экологического стандарта, благодаря чему количество выбросов с 2017 года снизилось более чем на 43%, а также завершилась рекультивация Коркинского разреза.

Также за период с 2019 по 2023 год в Челябинской области исчезли 9 крупных свалок и еще 871 малая. На месте свалки в Челябинске установят теплицы, где будут выращивать цветы для озеленения города. Подобная практика сейчас реализуется в Магнитогорске.

Также в регионе заработала система онлайн-мониторинга выбросов, ликвидировано мазутохранилище в Златоусте.