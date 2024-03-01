Свалку в Магнитогорске до конца 2024 года рекультивируют по примеру челябинской

При этом применяется только отечественное оборудование

В Магнитогорске продолжается рекультивация Левобережной свалки, до конца этого года планируется полностью ее закрыть. Свалку рекультивируют по примеру челябинского полигона отходов ТБО, для Магнитогорска это станет настоящим прорывом в улучшении экологической ситуации. Как идут работы на свалке, оценили замгубернатора Челябинской области Александр Козлов и первый замминистра экологии Игорь Гилев. Они поделились своими впечатлениями.

На сегодняшний день «тело» свалки переформировано и уже накрыто прослойкой из специального материала. Напомним, в 2021 году челябинскую свалку также рекультивировали в несколько этапов. Сейчас она представляет собой холм, на котором летом растут многолетние полевые травы. А в зимнее время на полигоне планируют оборудовать оранжереи, в которых будут выращивать цветы для городского озеленения. Обогревать теплицы будут газом, выходящим через специальные трубы из тела свалки.

В Магнитогорске на полигоне сейчас и монтируют систему дегазации, собирают фильтрат. Заместитель губернатора Александр Козлов подчеркнул, что все работы на объекте ведутся только на отечественном оборудовании.

«Уверен, ликвидация такого объекта будет способствовать понижению общей нагрузки на загрязнение атмосферы в Магнитогорске и приведет к улучшению качества жизни более 400 тысяч человек»,— подчеркнул значимость работ первый заместитель министра экологии региона Игорь Гилев.

Напомним, что магнитогорская свалка — одна из крупнейших в Челябинской области. Общая ее площадь составляет 59,77 гектара, а ближайшие дома расположены всего в 900 метрах.