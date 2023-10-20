На бывшей свалке в Челябинске в начале 2024 года построят цветочную оранжерею

Монтаж первой теплицы начнут уже в ноябре

В Челябинске после рекультивации городской свалки полигон превратится в комплекс для рассады цветов. Новые теплицы начнут возводить уже в ноябре, а весной следующего года по городу рассадят петунии, выращенные в оранжерее на полигоне. Перспективный объект оценил председатель комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, передает пресс-служба правительства области.

Челябинский полигон ТБО после рекультивации показал губернатор Алексей Текслер Дмитрию Кобылкину в ходе первого Всероссийского детского экологического форума. Работы по рекультивации полигона начались в 2019 году, в 2020 году тело полигона полностью сформировалось. А в 2021 году он представлял собой зеленый холм. Рекультивация челябинской городской свалки, которая была одной из самых крупных в Европе, стала положительным кейсом-примером по решению экологических проблем накануне, в ходе форума. Благодаря проделанной работе в городе на 20% снизился объем вредных выбросов.

Теперь в областных властей планы по использованию возможностей полигона. Алексей Текслер рассказал, что здесь начнется строительство тепличных комплексов для выращивания цветов.

«Мы хотим, чтобы Челябинск и другие наши города были красивыми, хотим, чтобы было больше цветов. Поэтому у нас появилась идея в этом году построить на территории бывшей свалки тепличный комплекс для выращивания цветов, — пояснил губернатор. — А тепло от сжигаемого газа использовать для обогрева теплиц», — рассказал Алексей Текслер.

По словам главы города Натальи Котовой, монтаж комплексов начнут уже в ноябре этого года. А в феврале здесь будут посажены первые петунии и другие цветы, которые весной украсят гостевые маршруты Челябинска. В свою очередь Дмитрий Кобылкин отметил важность проведенной работы и поблагодарил Алексея Текслера и команду правительства региона, а также ГК «Росатом» за работу над проектом.

В Челябинской области продолжается рекультивация и других крупных полигонов, таких как магнитогорский, златоустовский, верхнеуфалейский. Всего в области за прошлый год ликвидировали 500 несанкционированных свалок, а в этом году — 150.