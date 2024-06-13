В Челябинске запустят станцию очистки воды ультрафиолетом

В регионе за пять лет построили 25 объектов водоснабжения и водоотведения

В Челябинске в этом году запустят уникальную станцию очистки воды ультрафиолетом, сообщил губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Заксобрания региона сегодня, 13 июня. Он также рассказал о том, где проводят реконструкции очистных сооружений.



В Челябинской области запустили Долгобродский канал. Его, по словам главы региона, жители ждали практически полвека. За пять лет построили 25 объектов водоснабжения и водоотведения.

В следующем году в Челябинске завершат реконструкцию очистных сооружений в районе ЧМЗ. Аналогичные проекты реализуются и в других городах области.

В Магнитогорске уже завершили такую реконструкцию. Аналогичную работу продолжают в Копейске, Карабаше, Кунашаке, Аргаяше.

«В этом смысле предстоит много сделать. Подготовили отдельные предложения и вынесли для обсуждения на уровень федерального центра», — сказал Алексей Текслер.

В Челябинской области за пять лет привели в порядок почти три тысячи километров берегов. На городском пруду Златоуста в этом году закончат ликвидацию иловых отложений. Аналогичной работой займутся на реке Миасс в центре Челябинска.

Меры меняют не только экологическую обстановку, но и экологический имидж региона. По словам губернатора, Южный Урал становится центром притяжения «зеленых инициатив».

Напомним, за пять лет количество вредных выбросов в Челябинской области снизилось на 43%.