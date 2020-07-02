Магнитогорск и Челябинск станут городами трудовой доблести

Об этом объявил президент Владимир Путин.



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Звание «Город трудовой доблести» получат Челябинск и Магнитогорск. Об этом сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа» объявил президент России Владимир Путин.



Решение президента прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, оба города заслужили получение почётного звание, а особенно ценным является то, что было услышано мнение людей, которые ставили подписи за присвоение титула на избирательных участках 1 июля.

«Невозможно переоценить вклад южноуральцев, не отходивших от печей и станков тогда, когда это было жизненно необходимо всей стране. Их трудовой подвиг — тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа. Благодаря им мы сегодня живем под мирным небом. Поздравляю вас, земляки!»— сказал Алексей Текслер.

О присвоении званий высказался и председатель регионального заксобрания Владимир Мякуш. Он отметил, что данная новость является долгожданной для всех жителей области, а решение президента назвал «справедливым».



«Было собрано около восьмисот тысячей подписей. Единодушие жителей области — это свидетельство нашего уважения и признательности к трудовому подвигу южноуральцев, которые ковали Великую Победу в тылу. Я искренне благодарю всех неравнодушных южноуральцев. Это был искренний патриотический порыв наших земляков, это наша общая Победа!»— прокомментировал Владимир Мякуш.

Отметим, что и Магнитогорск и Челябинск внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Именно южноуральская промышленность с 1941 по 1945 год работала на фронт. С начала войны в Челябинскую область перевезли более 300 предприятий и 35 новых заводов. За 34 дня было налажено серийное производство танка Т-34. В Челябинске была выпущена пятая часть всех танков, а из магнитогорского металла был сделан каждый третий танк и каждый второй снаряд.