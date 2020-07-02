В Челябинске и Магнитогорске состоится салют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Увидеть фейерверк в областной столице можно на платформах медиахолдинга ОТВ.

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В честь присвоения звания «Город трудовой доблести» Челябинску и Магнитогорску в обоих городах состоится праздничный салют. Увидеть торжественный фейерверк в областной столице смогут зрители телеканала ОТВ, читатели 1obl.ru и подписчики «Первого областного» в социальных сетях. Прямая трансляция события состоится сегодня, 2 июля, в 22:50 по местному времени.

«Сегодня в 22:50 на набережной реки Миасс состоится фейерверк в честь решения о присвоении Челябинску почетного звания „Город трудовой доблести“. Салют продлится до 23:00. А в 23:00 на фасаде главного корпуса ЮУрГУ начнётся 15-минутное 3D лазерное шоу „Сияние Победы“»,— рассказали «Первому областному» в администрации Челябинска.

Праздничная церемония пройдёт и в Магнитогорске. В городе металлургов также запустят салют по случаю получения звания.

«Сегодня состоится праздничный салют в честь решения о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“!»— анонсировала пресс-служба администрации Магнитогорска.

Напомним, и Челябинск и Магнитогорск получили звание «Город трудовой доблести» сегодня, 2 июля. Такое решение принял президент России Владимир Путин.