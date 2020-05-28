За присвоение более миллиона рублей будут судить сотрудников отделения связи Магнитогорска

Завершено расследование уголовных дел в отношении руководителя и его зама.

Послушать 00:00

В Магнитогорске перед судом предстанут двое сотрудников одного из городских отделений связи. Они обвиняются в растрате и мошенничестве. Руководитель и его заместитель похищали денежные средства организации, а также дивиденды, перечисленные акционерам предприятия.

Обвиняемые вносили ложные сведения в платежные поручения о якобы полученных деньгах. Чтобы никто не заметил этого, они выбирали для своих целей данные умерших граждан, либо тех, кто давно не обращался в отделение связи.

«Установлена причастность обвиняемых к девяти аналогичным эпизодам противоправных деяний, в результате которых было присвоено более 1 миллиона 300 тысяч рублей. На период следствия фигурантам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.